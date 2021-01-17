Актриса "Дизель Шоу" Виктория Булитко потрясла соблазнительным видом и признанием

Как сообщает Politeka.net, красотка опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" откровенное фото, сделанное среди зеркал. Знаменитость предстала перед неоновыми лампами в блестящем латексном мини-платье, подол которого неприлично задрала едва ли не до пояса.

На снимке Виктория Булитко предстала с короткими темно-красными волосами, а образ дополнила крупным переплетенным ожерельем на шее. Она приобрела еще более пикантный вид, широко раскрым рот в немом крике.

"Не...не... я - скромная ... А на фото, просто, зеваю.... Чпоки-ноки... в смысле Споки )))))", - подписала она кадр.

Дерзкая выходка Виктории Булитко вызвала бурный ажиотаж в соцсети, пользователи засыпали ее комментариями:

"Огненный огонь..!!!"; "Скромная на массаже была, в бабушкином белье"; "Тигрица"; "моя рок-н-рол звезда 🌟"; "От перевозбуждения все лопнуло в штанах..."; "Да мне кажется я уже не усну 🤣🗿"; "Вау! Супер пупер 👍 в смысле и Вам спокойной ночи"; "Ослепнуть от красоты можно!"; "настоящие супергерои, но Опасная, клевая"; "Виктория как всегда прекрасна!"; "Просто вау"; "Крутая красотка!"; "Волшебная, непревзойденная красавица, номер 1 среди всех звезд"; "Ну вот и как теперь заснуть после такого фотоя, и тем более от пожелания под ним?"; "Аж дрожь берет"; "Вот зачем Вы так? Как я засну..."; "Ох Вика. Какая ты крутая. Очаровательная, огонь. Я подумал, ты рок поёшь 😉 Кстати Кадык очень классная. Спасибо за такого персонажа"; "о чёрт, после такого ни один мужчина не заснёт!".

Напомним, Виктория Булитко из «Дизель шоу» попала в позорную ситуацию в больнице: "Надо было постараться".

Как сообщала Politeka, растрепанная Булитко из "Дизель шоу" напугала видом после праздников: "Хуже некуда".

Также Politeka писала, что развратница Булитко из "Дизель Шоу" приставала к массажисту, камеры все сняли.