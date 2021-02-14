Актриса "Дизель Шоу" Виктория Булитко сменила имидж на образ роковой красавицы

Ради съемок в шоу Виктория часто меняет имидж и преображается до неузнаваемости. При этом не забывает звезда следить за собой и делиться кадрами в новом стиле с поклонниками. Так как сегодня празднуют День Святого Валентина, Виктория также решила поздравить фанатов.

Свой пост Булитко сопроводила ярким кадрам с дерзким образом. Черно-белая обработка придала стилю мрачности, а другая прическа полностью преобразила актрису. Длинные и ровные локоны были завязана в высокий хвост, яркий макияж с акцентом на глаза сделал лицо звезды более заостренным. При этом наряд с пайетками на бюсте заинтриговал больше всего глубиной декольте.

«Потянуло в ЧБ🤷‍♀️ Или слишком откровенное фото? И...всё! Отпускаю длинные волосы!💋 Ах, да, и с днем влюблённых))) 💗💗💗», - написала артистка.

Вот как реагируют в сети:

«С праздником Буля😘💕; Просто шик😍; моя любовь; С днем влюбленных вас Виктория Булитко ❤️😍🔥; Что за Ольга Николаевна 2.0 ? 😂; Длинные волосы ? Ой надолго ли?😂; Куда потянуло? Не надо. Фото не слишком откровенное, даже наоборот. Длинные волосы это Вам тоже идет. С праздником влюблённых Вас Виктория.🌹; в них скрыта элегантность и таинственность, и не какого пафоса!!!; Украинкая М.Монро))); мне больше нравились бубончики у Вас на голове😊».

Виктория привыкла показывать в социальной сети Инстаграм фото с преображением для съемок в юмористическом шоу, а также делиться снимками из своих фотосессий. Также звезда предстала в чувственном образе на черно-белом фото с обработкой.

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