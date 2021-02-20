Украинская актриса, звезда "Дизель Шоу" Виктория Булитко рассказала о беде, которая с ней произошла
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу артистки в соцсети.
Так, у сторис Виктории появилось видео, в котором она рассказывает, что потеряла голос. Актриса сидит в машине за рулем и жестами показывает на камеру, что не может разговаривать.
Она подчеркнула, что уже была у специалиста.
"Голос пропал. Жду ваших советов по восстановлению. P.S.: у фониатра была, заливочки делаю", - написала Булитко.
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На видео артистка показала себя в повседневной жизни - без ярких костюмов и почти без макияжа. Она одета в куртку, шапку и теплую кофту с капюшоном. Косметики на артистке почти нет - только немного туши на глазах и помада нюдового цвета.
Ранее сообщалось, что у себя в Instagram артистка опубликовала видео, на котором она была одета в обтягивающий наряд, похожий на те, которые обычно носят артисты цирка. На голове у Булитко красовалась огромная голова от ростовой куклы зайца. Несмотря на огромную голову, она стала активно танцевать, стараясь выглядеть соблазнительно. Зрелище получилось довольно веселым.
Напомним, что звезда "Dizel Show" Булитко в шелковом платье не смогла скрыть бюст в декольте:"страсть просится".
Ранее на Politeka мы писали, что Булитко из "Дизель Шоу" засветила роскошные хоромы с окнами до потолка и камином: "Моя новая хата".
На сайте Politeka мы рассказывали, что Булитко из "Dizel Show" не узнали с новой прической и неприличным декольте: "Украинская Монро!".