Актриса " Дизель Шоу" Вікторія Булітко поділилася новими промо-кадрами зі зйомок для спеціального альбому

Кілька днів тому артистка розповіла, що їй випала честь взяти участь в унікальній і досить незвичній для неї фотосесії. У ній артистка не тільки показала кілька сміливих і навіть фатальних образів, але і змогла перетворитися. Промо-фото зі зйомки Вікторія поділилася зовсім недавно в розділі Сторі.

За словами Булітко, цього разу вона змогла задуматися про пошуки власного "я", про ті емоції, які раніше були приховані або ж просто перебували осторонь. Яскравий макіяж з акцентом на очі, недбала укладка мідних локонів і дві сукні з декольте, що перетворили актрису в чуттєву диву відразу привернули до себе увагу.

Варто відзначити, зірка вже розповідала, що знімалася вона в рамках проекту від колекційного видання. У фотосесії будуть представлені відразу 37 зірок спорту, моди, сцени, телебачення і кіно, які вперше в Україні отримають портрети harcourt.

Зазначивши, в даний список потрапила Вікторія, приміряла на себе образи справжньою фатальною дівою в чорному і смарагдовому сукнях. Раніше ми також показували один з образів артистки.

"Така красива!!! 😻 😻 🤎 ; Чудова!!! Різнопланова!!! Багатогранна!!!; Одягу багато; красуня♥; 🔥Ого який не очікувань поворот образу..дуууже 🔥; Який прекрасний подарунок до Дня народження Вікторії! 🙌 ; Класні фото вийшли 👍; Вікторія ! Ви-диво ! Талановита ! Красива ! Будьте здорові і щасливі ! На Радість Вашим Глядачам !».

Нагадавши, безсоромна Булітко з "Дизель Шоу" похвалилася ідеальною фігурою в бікіні: "Прямо супермодель"

Як повідомляла Politeka, розпатлана Булітко з " Дизель шоу "налякала виглядом після свят:"гірше нікуди".

Також Politeka писала, що розпусниця Булітко з "Дизель Шоу" приставала до масажиста, камери все зняли