Актриса "Дизель Шоу" Виктория Булитко поделилась новыми промо-кадрами со съемок для специального альбома

Несколько дней назад артистка рассказала, что ей выпала честь принять участие в уникальной и довольно непривычной для нее фотосессии. В ней артистка не только показала несколько смелых и даже роковых образов, но и смогла преобразиться. Промо-фото из съемки Виктория поделилась совсем недавно в разделе Стори.

По словам Булитко, в этот раз она смогла задуматься о поисках собственного «я», о тех эмоциях, которые ранее были скрыты или же просто находились в стороне. Яркий макияж с акцентом на глаза, небрежная укладка медных локонов и два платья с декольте, превративших актрису в чувственную диву сразу привлекли к себе внимание.

Стоит отметить, звезда уже рассказывала, что снималась она в рамках проекта от коллекционного издания. В фотосессии будут представлены сразу 37 звезд спорта, моды, сцены, телевидения и кино, которые впервые в Украине получат портреты harcourt.

Отметив, в данный список попала Виктория, примерившая на себя образы настоящей роковой дивой в черном и изумрудном платьях. Ранее мы также показывали один из образов артистки.

«Такая красивая!!! 😻😻🤎; Великолепна!!! Разноплановая!!! Многогранна!!!; Одежды много; Красотка♥; 🔥Ого какой не ожиданий поворот образа..оооочень 🔥; Страсть просится!; Какой прекрасный подарок к дню рождения Виктории! 🙌; Классные фото получились 👍;Виктория ! Вы - ЧУДО ! Талантливая ! Красивая ! Будьте Здоровы и Счастливы ! На Радость Вашим Зрителям !».

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