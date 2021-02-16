Українська актриса, зірка " Дизель Шоу" Вікторія Булітко вразила шанувальників кадрами розкішних хором
Про це пише Politeka.net, на одній з фан-сторінкексо посиланням на сторінку зірки в Instagram.
Булітко показала просторий зал з дуже високими стелями. Інтер'єр приміщення виконаний в коричневих тонах.
На кадрах можна побачити камін, дерев'яні меблі, розкішні масивні люстри і картини на стінах.
41-річна екс-ВІА ГРА Джанабаєва скинула ліфчик, показавши, чим спокушає Меладзе: "Згадала бабка..."
Рідкісні кадри з батьком Дана Балана потрапили в мережу: на кого схожий "молдавський серцеїд"
Рум'яна Анджеліна Джолі без білизни влаштувала зухвалу фотосесію з конем: "Хороша до божевілля"
"Він давно хотів піти на цей міст": друг школяра, з яким сталося нещастя в Харкові, приголомшив розповіддю
Обірвалося життя легендарної українки, країна в жалобі: "Схилимо голови, Царство Небесне"
При цьому фронтальна сіна, де розташовані вхідні двері виконана зі скла.
"Ну, як вам моя нова хата? Жартую-жартую, я тут просто ночувала", - каже Булітко.
Також актриса показала екстер'єр хором. Засніжена будівля виглядає воістину казково. Атмосферу доповнюють ялини і величезні кам'яні брили.
"О, який! О, який замок!",- захоплено каже Булітко.
Як відомо, Вікторія Булітко одна з провідних актрис «Дизель шоу». Вона зайнята в проектах студії з 2015 року. У 2019 році артистка стала учасницею шоу «Танці з зірками», в якому посіла третє місце. 38-річна Вікторія активно знімається в українських фільмах і серіалах. Вона заявляє про себе як про комедійну актрису.
Нагадавши, безсоромна Булітко з "Дизель Шоу" похвалилася ідеальною фігурою в бікіні: "Прямо супермодель"
Як повідомляла Politeka, розпатлана Булітко з " Дизель шоу "налякала виглядом після свят:"гірше нікуди".
Також Politeka писала, що розпусниця Булітко з "Дизель Шоу" приставала до масажиста, камери все зняли