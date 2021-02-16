Українська актриса, зірка " Дизель Шоу" Вікторія Булітко вразила шанувальників кадрами розкішних хором

Про це пише Politeka.net, на одній з фан-сторінкексо посиланням на сторінку зірки в Instagram.

Булітко показала просторий зал з дуже високими стелями. Інтер'єр приміщення виконаний в коричневих тонах.

На кадрах можна побачити камін, дерев'яні меблі, розкішні масивні люстри і картини на стінах.

При цьому фронтальна сіна, де розташовані вхідні двері виконана зі скла.

"Ну, як вам моя нова хата? Жартую-жартую, я тут просто ночувала", - каже Булітко.

Також актриса показала екстер'єр хором. Засніжена будівля виглядає воістину казково. Атмосферу доповнюють ялини і величезні кам'яні брили.

"О, який! О, який замок!",- захоплено каже Булітко.

Як відомо, Вікторія Булітко одна з провідних актрис «Дизель шоу». Вона зайнята в проектах студії з 2015 року. У 2019 році артистка стала учасницею шоу «Танці з зірками», в якому посіла третє місце. 38-річна Вікторія активно знімається в українських фільмах і серіалах. Вона заявляє про себе як про комедійну актрису.

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