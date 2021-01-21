Актриса "Дизель Шоу" Виктория Булитко показала домашний образ для просмотра кино

Как сообщает Politeka.net, знаменитая юмористка выложила в сториз откровенный кадр вместе с плюшевой "подружкой", на котором запечатлена вскоре после купания в ванной. Виктория Булитко предстала перед поклонниками в тонком халатике, который едва прикрыл ее стройные ножки, ведь полы разъехались в стороны. Мокрую голову актриса обмотала полотенцем.

Звезда "Дизель Шоу" запрыгнула на стол, закинула ногу на ногу и посветила своими обнаженными коленками. Она взяла в руку розовую игрушечную улитку с бантиком на одной антенке и изобразила печальный вид. Она даже дорисовала в сториз анимированные слезы.

"Мы хотим с Улиточкой посмотреть Драму)) Посоветуйте самое самое. Благодарим", - обратилась Виктория к своим поклонникам в социальной сети.

Ранее Булитко засмущала своим видом в обтягивающем латексном платье, которое задрала почти до пояса. Актриса сфотографировалась у зеркал в освещении неоновых ламп с короткими темно-красными волосами, свой развязный образ красотка дополнила крупным переплетенным ожерельем, украсившим ее лебединую шею. Артистка раскрыла рот в беззвучном крике и придала себе еще более раскованного вида.

Напомним, бесстыжая Булитко из "Дизель Шоу" похвасталась идеальной фигурой в бикини: "Прямо супермодель"

Как сообщала Politeka, растрепанная Булитко из "Дизель шоу" напугала видом после праздников: "Хуже некуда".

Также Politeka писала, что развратница Булитко из "Дизель Шоу" приставала к массажисту, камеры все сняли.