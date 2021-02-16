Украинская актриса, звезда "Дизель Шоу" Виктория Булитко впечатлила поклонников кадрами роскошных хором

Об этом пишет Politeka.net, на одной из фан-страничексо ссылкой на страницу звезды в Инстаграм.

Булитко показала просторный зал с очень высокими потолками. Интерьер помещения выполнен в коричневых тонах.

На кадрах можно увидеть камин, деревянную мебель, роскошные массивные люстры и картины на стенах.

При этом фронтальная сена, где расположены входные двери выполнена из стекла.

«Ну, как вам моя новая хата? Шучу-шучу, я тут просто ночевала», - говорит Булитко.

Также актриса показала экстерьер хором. Заснеженное здание выглядит поистине сказочно. Атмосферу дополняют ели и огромные каменные глыбы.

«О, какой! О, какой замок!», - восторженно говорит Булитко.

Как известно, Виктория Булитко одна из ведущих актрис «Дизель шоу». Она занята в проектах студии с 2015 года. В 2019 году артистка стала участницей шоу «Танцы со звездами», в котором заняла третье место. 38-летняя Виктория активно снимается в украинских фильмах и сериалах. Она заявляет о себе как о комедийной актрисе.

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