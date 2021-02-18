Актриса Вікторія Булітко з "Дизель шоу" показала, як вміє розслаблятися
Як передає Politeka.net, 37-річна зірка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких постала за цікавим заняттям.
Так, роздягнена актриса лежала в пінній ванні, заповненій практично до країв. При цьому в кімнаті панував напівтемрява, включена була тільки гірлянда зі світяться зірочками.
У якийсь момент Вікторія почала співати пісню Віктора Цоя "Звезда по имени Солнце", козирнув своїм талантом, а також по черзі висовувати з води ніжки, мотаючи ними з боку в бік у такт.
"А ви співаєте у ванній?))", - запитала у фанатів релаксуюча Булітко.
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На наступних кадрах актриса постала вже за кермом авто, в жартівливій манері, поділившись планами на найближчий час.
"Ой, друзі, стільки справ сьогодні! Манікюр, педикюр, а, ну, репітіція, так... Доброго ранку!", - вимовила манірно Вікторія.
Раніше насмішила Мережу, з'явившись в незвичайному костюмі і заявивши, що її запросили на зйомки в Playboy. На ній було яскраве циркове боді та величезна голова плюшевого зайця.
Нагадаємо, що зірка" Dizel Show "Булітко в шовковій сукні не змогла приховати бюст в декольте:"пристрасть проситься".
Раніше на Politeka ми писали, що Булітко з» Дизель Шоу «засвітила розкішні хороми з вікнами до стелі і каміном:»Моя нова хата".