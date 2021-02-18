Актриса Вікторія Булітко з "Дизель шоу" показала, як вміє розслаблятися

Як передає Politeka.net, 37-річна зірка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких постала за цікавим заняттям.

Так, роздягнена актриса лежала в пінній ванні, заповненій практично до країв. При цьому в кімнаті панував напівтемрява, включена була тільки гірлянда зі світяться зірочками.

У якийсь момент Вікторія почала співати пісню Віктора Цоя "Звезда по имени Солнце", козирнув своїм талантом, а також по черзі висовувати з води ніжки, мотаючи ними з боку в бік у такт.

"А ви співаєте у ванній?))", - запитала у фанатів релаксуюча Булітко.

На наступних кадрах актриса постала вже за кермом авто, в жартівливій манері, поділившись планами на найближчий час.

"Ой, друзі, стільки справ сьогодні! Манікюр, педикюр, а, ну, репітіція, так... Доброго ранку!", - вимовила манірно Вікторія.

Раніше насмішила Мережу, з'явившись в незвичайному костюмі і заявивши, що її запросили на зйомки в Playboy. На ній було яскраве циркове боді та величезна голова плюшевого зайця.

Актриса вирішила влаштувати справжню виставу. Незважаючи на "вантаж" зверху, вона стала запально танцювати, намагаючись виглядати спокусливо. Вийшло досить забавно. Публіка тут же оцінила її старання в коментарях: "Зайка ж ти моя", "чекаю спочатку до мене на зйомку, потренуватися перед плейбоєм, "а мені сподобалося! Мега позитивний і красивий танець!", "О, Вікуся Мій Зайчик".

Нагадаємо, що зірка" Dizel Show "Булітко в шовковій сукні не змогла приховати бюст в декольте:"пристрасть проситься".

Раніше на Politeka ми писали, що Булітко з» Дизель Шоу «засвітила розкішні хороми з вікнами до стелі і каміном:»Моя нова хата".