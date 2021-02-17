Украинская актриса, звезда «Дизель Шоу» Виктория Булитко поделилась необычным видео, которое сбило с толку ее поклонников

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала видео, на котором предстала в весьма необычном образе. Девушка была одета в обтягивающий наряд, похожий на те, которые обычно носят артисты цирка. На голове у Булитко красовалась огромная голова от ростовой куклы зайца.

Девушка решила устроить настоящее представление. Несмотря на огромную голову она стала зажигательно танцевать, пытаясь выглядеть соблазнительно. Зрелище получилось довольно веселым.

«Пригласили в #PlayBoy. Вот, репетирую... думаю...», - подписала видео звезда.

В комментариях звезде оставили массу комплиментов. Поклонники артистки оценили танец и чувство юмора Виктории.

«Зайка ж ты моя», «жду сначала ко мне на съёмку, потренироваться перед плейбоем», «вы такая классная !Я вас обожаю! Привет из Никополя!», «А мне понравилось! Мега позитивный и красивый танец!», «О, Викуся Мой Зайчик», «Вы как всегда одно совершенство», «Вот это вы даёте, Виктория Сергеевна», «Вика, какая всё таки вы смешная», - пишут пользователи сети.

Напомним, что звезда "Dizel Show" Булитко в шелковом платье не смогла скрыть бюст в декольте: "Страсть просится".

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