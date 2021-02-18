Актриса Виктория Булитко из "Дизель шоу" показала, как умеет расслабляться

Как передает Politeka.net, 37-летняя звезда опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых предстала за любопытным занятием.

Так, раздетая актриса лежала в пенной ванне, заполненной практически до краев. При этом в комнате царил полумрак, включена была только гирлянда со светящимися звездочками.

В какой-то момент Виктория начала петь песню Виктора Цоя "Звезда по имени Солнце", козырнув своим талантом, а также поочередно высовывать из воды ножки, мотая ими из стороны в сторону в такт.

"А вы поете в ванной?))", - спросила у фанатов релаксирующая Булитко.

На следующих кадрах актриса предстала уже за рулем авто, в шуточной манере, поделившись планами на ближайшее время.

"Ой, друзья, столько дел сегодня! Маникюр, педикюр, а, ну, репитиция, да... Доброе утро!", - произнесла манерно Виктория.

Ранее актриса насмешила Сеть, появившись в необычном костюме и заявив, что ее пригласили на съемки в Playboy. На ней был яркое цирковое боди и огромная голова плюшевого зайца.

Актриса решила устроить настоящее представление. Несмотря на "груз" сверху, она стала зажигательно танцевать, пытаясь выглядеть соблазнительно. Вышло довольно забавно. Публика тут же оценила ее старания в комментариях: «Зайка ж ты моя», «жду сначала ко мне на съёмку, потренироваться перед плейбоем», «А мне понравилось! Мега позитивный и красивый танец!», «О, Викуся Мой Зайчик».

Напомним, что звезда "Dizel Show" Булитко в шелковом платье не смогла скрыть бюст в декольте: "Страсть просится".

Ранее на Politeka мы писали, что Булитко из «Дизель Шоу» засветила роскошные хоромы с окнами до потолка и камином: «Моя новая хата».