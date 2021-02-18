Актриса Виктория Булитко из "Дизель шоу" показала, как умеет расслабляться
Как передает Politeka.net, 37-летняя звезда опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых предстала за любопытным занятием.
Так, раздетая актриса лежала в пенной ванне, заполненной практически до краев. При этом в комнате царил полумрак, включена была только гирлянда со светящимися звездочками.
В какой-то момент Виктория начала петь песню Виктора Цоя "Звезда по имени Солнце", козырнув своим талантом, а также поочередно высовывать из воды ножки, мотая ими из стороны в сторону в такт.
"А вы поете в ванной?))", - спросила у фанатов релаксирующая Булитко.
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На следующих кадрах актриса предстала уже за рулем авто, в шуточной манере, поделившись планами на ближайшее время.
"Ой, друзья, столько дел сегодня! Маникюр, педикюр, а, ну, репитиция, да... Доброе утро!", - произнесла манерно Виктория.
Ранее актриса насмешила Сеть, появившись в необычном костюме и заявив, что ее пригласили на съемки в Playboy. На ней был яркое цирковое боди и огромная голова плюшевого зайца.
Напомним, что звезда "Dizel Show" Булитко в шелковом платье не смогла скрыть бюст в декольте: "Страсть просится".
Ранее на Politeka мы писали, что Булитко из «Дизель Шоу» засветила роскошные хоромы с окнами до потолка и камином: «Моя новая хата».