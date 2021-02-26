Популярная актриса-юмористика Виктория Булитко отважилась на кардинальную смену внешности, красотку просто не узнать

Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса юмористического жанра Виктория Булитко, которая выступает в составе коллектива "Дизель шоу", не перестает удивлять публику. Недавно красотка отважилась на кардинальные перемены во внешности. Фото звезды в абсолютно новом амплуа опубликовали на странице проекта в соцсети Instagram.

На новых снимках Виктория позирует в образе светской певицы – она вальяжно сидит на стульчике в окружении мужчин из оркестра. Перед камерой красотка появилась в коротеньком платье, декорированном сверкающими серебристыми пайетками, а свой образ дополнила вызывающими колготками-сеточкой и высокими шпильками. Но больше всего внимания привлекает новая прическа актрисы – на снимках Булитко предстала жгучей брюнеткой с коротким каре, а на ее лице яркий макияж с блестящей красной помадой.

В подписи к публикации говорится: "Люблю, когда дорого", - Виктория Булитко о своем новом дерзком образе. Актриса "Дизель Студио" Виктория Булитко @bulitka вскоре предстанет перед зрителями в образе светской певицы. "Елизавета Блудова" – новое амплуа актрисы в вечернем шоу "Dizel Night". Поклонники просто в восторге от нового вида актрисы, ее засыпают комплиментами в комментариях к фото.

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