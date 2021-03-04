Забавное видео рассмешило поклонников, Виктория Булитко и "мама Чоли" в главной роли

Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм, актриса Виктория Булитко, которая снимается в популярном "Дизель шоу" разместила видео об экономии электроэнергии, актуальное для всех поклонников. Забавное видео подняло настроение не только содержанием, но и изумительным видом красотки, которая снимается в нем.

Виктория выглядит просто замечательно в коротеньком белом мини платьице, лежа на диване. Действие происходит в комнате девушки. Она лежит и смотрит телевизор. В это время заходит ее "мама", и со словами "Гаснет в зале свет, и снова", выключает свет в комнате.

Виктория обиженно: "Ну, мама!" На что "мама", которую играет Виталина Библив, возмущенно произносит монолог: "Что мама, дывышся телевизор с включенным светом, а за свет кто платить будет, ты ли че ли, или мама че ли... Мама Чели... интересный образ. А ну выключай телевизор!"

На что девушка отвечает, что уже выключила, тогда "мама Чели" говорит: "И из розетки, ты знаешь, сколько ота лампочка сосэ!"

Виктория скрипя сердце преклоняется на диване, чтобы вытянуть вилку из розетки, приближаясь как можно ближе к камере, и повторяет мамины слова "Лампочка сосэ...".

На этом видео заканчивается, но не заканчиваются веселые комментарии в колонке, которые пестрят веселыми смайликами и шутками.

Виктория спросила поклонников, экономят ли они свет?

Сама девушка так ответила на свой вопрос: "Я так экономлю свет, что научилась в темноте видеть, кушать и спааать😂😂😂😂😂".

Поклонники каждый на свой манер прокомментировал видео, которое многим пришлось по душе:

"Канешн экономлю, стою около выключателя и не даю никому свет включить 😜😂", "Какие глазки", "И батарейки из пульта достань😂😂", "Викусь, солнышка, у тебя😍😍 очень крассивий глаза 😍😍", "🤣🤣🤣 я мама чели", "Лампочка сосэ 😂😂😂😂👍👍👍🔥", "Ах какие глазки", "Это смешно когда только сам не живёшь с таким"экономом"😂😂😂😂 Мой папа раз выкрутил в доме все лампочки и спрятал. А как вечер пришел, то не смог вспомнить куда. А магазин закрыт (село) Так потом в темноте искали не нашли, утра ждали, что бы при свете искать. Трындец😂😂😂", "Спасибо за классный видос🤣🤣🤣🤣".

А вот и само видео:

Напомним, что Булитко из "Дизель Шоу" засветила роскошные хоромы с окнами до потолка и камином: "Моя новая хата".

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