В "Дизель шоу" представили новую актрису

Как передает Politeka.net, об этом сообщается на станице студии в Инстаграм.

Так, к труппе актеров присоединилась известная юмористка Юлия Мотрук или, как называют ее коллеги – Мотря.

Отметим, ранее Мотрук снималась в проектах Студии «Квартал 95» «Країна У» и «Казки У».

Обновление актерсткого состава «Дизель шоу» активно комментируют в Сети.

«Вы там что с 95 квартала собираете людей?», «Будем привыкать, жизнь идёт дальше», «Юлия – классная», «Наконец-то новая актриса !Очень классная, мне уже нравится», "Зачем?", «О это та, которая была в «Країна У»?) Николаев, если не ошибаюсь», «Да Марину никто не заменит. Но ее всегда будут помнить», «О класс. Я очень рада», «Просто вы не знаете её) она актриса бомба)) посмотрите и будете восторге от неё», - пишут в комментариях.

Напомним, 20 октября 2018 года в автомобильной аварии погибла актриса «Дизель шоу» Марина Поплавская.

Тогда в аварии разбился автобус, в котором находились 14 актеров "Дизель шоу". В момент столкновения Марина Поплавская сидела возле водителя, а ее коллеги спали в салоне.

Актриса Марина Поплавская получила травмы, несовместимые с жизнью.

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