Актер и художественный руководитель "Дизель Шоу" Егор Крутоголов решил развлечь публику необычным способом

Как передает Politeka.net, 40-летний артист опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм свежий ролик, вернее, "ожившее и запевшее" фото, обработанное в специальном приложении (чтобы посмотреть, проскролльте до конца).

Так, Егор обработал архивный снимок, на котором он предстал с младшим сыном Максом, когда малышу было всего четыре месяца (сейчас ему 1 год и 5 месяцев).

Отец держал кроху на руках - в глаза сразу же бросается, что у них одинаковые выражения лиц - изумленный взгляд и приоткрытый рот.

Теперь же, благодаря чудо-приложению, Макс "запел" и еще начал вертеть головой в такт. Вышло весьма забавно.

"Понеслась!", - подписал кадры Крутоголов.

За считанные минуты пользователи успели поставить более тысячи лайков, а некоторые даже прокомментировать: "Забавно!!!👏🔥😍"; "Шо за программа?"; "❤️🙌 просто невероятно".

Отметим, Егор Крутоголов познакомился со своей возлюбленной Екатериной в родном Николаеве. Тогда им было по 16 и 13 лет соответственно. Сначала дружили, а спустя пять лет стали парой. На сегодняшний день они в браке уже 14 лет и вместе воспитывают двух сыновей — Льва и Макса. Егор — примерный семьянин и любит свою работу, но родные для него всегда на первом месте.

Ранее мы рассказывали, в Сети появилось свежее фото маленького Макса. Родители не часто выставляют кадры с ним в соцсетях, поэтому это большая редкость. Мальчик игрался на необычном разноцветном коврике.

Напомним, звезды "Дизель Шоу" засветили жен-красоток и подрастающих наследников, трогательные фото: "Самые лучшие!".

Как сообщала Politeka, звезда "Дизель Шоу" Крутоголов похвастался зимними развлечениями с младшим сыном: "настоящий мужик растет".

Также Politeka писала, что Крутоголов из "Дизель Шоу" ошеломил безумными развлечениями с красавчиком-сыном.