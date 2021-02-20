Артист «Дизель шоу» Егор Крутоголов показал своего младшего сына

У известного "дизелевца" Егора Крутоголова в браке с Екатериной двое сыновей - Лев и Максим, пишет Politeka.net. Родители долго не показывали лицо младшего сына в социальных сетях. Видимо, таким образом взрослые хотели уберечь ребенка от лишних глаз.

Впервые артист показал Максима, когда тому было четыре месяца, а недавно появилось новое фото малыша.

В сентябре этого года мальчику должно исполнится уже два года. Видно, как ребенок подрос.

Малыш позировал на специальном коврике, присев на корточки. Малыш был в серой кофте и подгузниках. Он смотрел в камеру, широко раскрыв глаза.

Стоит отметить, что ребенок путешествует с родителями с самого раннего возраста. По словам отца, Максим уже в два месяца побывал с семьей в Италии.

А когда малышу исполнилось четыре - семья уже отдыхала на остров Маврикий.

"Какой жених растет", - написала тогда одна из пользовательниц сети.

Артист рассказал тогда о своем отдыхе:

"Остров прекрасный: чисто, никто не докучает, местные жители радуют мультикультурностью, толерантностью и знанием нескольких языков. Природа здесь красивая, океан прозрачней прозрачного".

Стоит отметить, что старший сын пары, Лев, на протяжении нескольких лет занимает первые места на различных соревнованиях. И 2020 год не стал исключением. Мальчика назвали чемпионом Украины по картингу.

Лев обожает гонки, и, возможно, с возрастом это хобби перерастет в настоящую профессию.

Напомним, звезды "Дизель Шоу" засветили жен-красоток и подрастающих наследников, трогательные фото: "Самые лучшие!".

Как сообщала Politeka, звезда "Дизель Шоу" Крутоголов похвастался зимними развлечениями с младшим сыном: "настоящий мужик растет".

Также Politeka писала, что Крутоголов из "Дизель Шоу" ошеломил безумными развлечениями с красавчиком-сыном.