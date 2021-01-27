Звезда «Дизель шоу» Егор Крутоголов поделился подробностями своего отдыха на Мальдивах

Ранее актер отправился на жаркий курорт со своей семьей – женой Катей и сыновьями Львом и Максом. На сайте «Дизель шоу» появилось интервью с артистом, в котором он рассказал, как прошла их поездка.

По словам Крутоголова, Мальдивы – идеальное место для отдыха.

«Потому что насекомые не докучают, тень хорошая и белоснежные пляжи чистые…А какие невероятные там закаты, и каждый день разные! Небо и звезды на Мальдивах — это самое крутое. Когда мы приезжали впервые, я просто садился вечером на шезлонг, как перед большим экраном, и меня нельзя было оторвать от этих звезд», - поделился воспоминаниями артист.

Он добавил, что на курорте занялся сноркелингом – нырянием с маской и наблюдением за рыбами. По словам артиста, его старший сын Лев любит экстрим, поэтому на Мальдивах катался на катерах с инструктором. А вот полуторагодовалый Макс пока не дорос до подобных развлечений.

«Он сейчас в таком возрасте, когда ходить научился, а соображать — еще нет. За ним нужен был глаз да глаз!», - рассказал Крутоголов.

В сети также появились атмосферные фото артиста и его семейства на Мальдивах.

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