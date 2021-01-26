Звезды популярного "Дизель Шоу" поделились трогательными семейными снимками

Фото украинских юмористов и шоуменов появились в официальном Instagram-аккаунте проекта.

Первым подборку открывает Евгений Никишин, который в 2020 году смог похудеть на 20 кг, достиг успехов в изучении украинского языка, пример на себе новый образ в шоу, а также отметил юбилей отца.

Евгений Никишин также признался, что из-за карантина смог много времени посвятить детям и их воспитанию.

Дмитрий Танкович в 2020 году построил дом и даже посадил маленький сад. По словам шоумена, из-за ограничений и карантина он также провел много времени с родными и стал больше читать книг.

Но самое главное, что Дмитрий Танкович в тяжелом году сумел свозить свою семью на отдых.

Евгений Сморигин похвастался, как он проводит время со своей семьей на карантине. Их не останавливали даже лютые морозы, которые накрывали Украину.

На фото можно увидеть, как актер Евгений Сморигин вместе с женой и детьми наслаждаются настоящей зимой, позируя, видимо, на заднем дворе своего дома.

Трогательный снимок Егора Крутоголова в окружении родных опубликовал в своем личном Instagram его 10-летний сын Лев.

На фото можно увидеть сразу несколько поколений семейства Крутоголовых.

"Сегодня была отличная фотосессия. Я очень благодарен за такие отличные фотки, и за новогодние настроение!", - написал наследник актера "Дизель Шоу" в своем микроблоге.

"Очень классно! Новогоднее настроение вдвойне", "Счастливые семейки", "Прекрасно. Действительно очень прекрасная и дружная, счастливая семья, Очень теплые фото, молодцы", "Вы классные как и ваши выступления", "Счастья Вам огромного и Вашей семье! Дизельшоу самые лучшие! Прекрасные и талантливые Актёры!", "Удачи и здоровья,успехов в творчестве.Привет из Приморья", - написали фанаты под снимками украинских звезд.

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