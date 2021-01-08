"Дизель Шоу" впечатлили украинцев новогодним концертом 2021 и завоевали долгожданную победу над студией "Квартал 95"

Как сообщает Politeka.net, полное видео появилось в YouTube на Рождество, и зрители смогли выразить свое мнение в комментариях.

"Полный новогодний выпуск 2021 Дизель Шоу уже на канале ЮМОР ICTV! Смотрите все лучшие приколы Дизель Шоу прямо сейчас в полном выпуске Дизель Шоу к Новому Году 2021!", - подписали авторы ролика.

Многим пользователям сети пришлись по вкусу праздничные номера и шутки "Дизель Шоу" под руководством Егора Крутоголова, самые яркие моменты зрители отметили в комментариях, там же высказались критики:

"Самая классная фраза концерта: "Логика умерла ещё в марте"!"; "Если вы затеяли ремонт, остановитесь 🤣"; "Спасибо, подняли настроение"; "Дизель, политика - это не ваше!!!! Не разочаровывайте поклонников"; "Маруся ну оооочень красивая..прямо wow"; "Дизель шоу самые лучшие!!! Я вас обажаю"; "Юмор с пошлятиной! Иначе никак? Удивляет атмосфера в зале"; "Если бы в политику не лезли - просто кросавчики бы были. А в целом - спасибо, юмор хорош"; "не лезьте в политику, особенно чужую, а то будете как помойка - квартал 95".

Ранее "Дизель Шоу" сообщила в соцсети "Фейсбук" о разгромной победе над "Вечерним кварталом", чей рейтинг в новогоднюю ночь оказался значительно ниже.

"В пятёрке лидеров не только две части нашей премьеры (до и после полуночи), но и ночной повтор Новогоднего выпуска прошлых лет. Миллионы людей смотрели «Дизель шоу» с 8 вечера и до утра! Огромный им за это респект!", - отмечается в сообщении.

Напомним, что актрисы из «Дизель шоу» устроили дерзкую вакханалию на сцене: топ страстных образов.

Как сообщала Politeka, звезда «Дизель шоу» показала свой хищный оскал и ошарашила видом после эксперимента.

Также Politeka писала, что звезды студии «Дизель Шоу» изменились до неузнаваемости, совсем другие люди.