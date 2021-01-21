Актер "Дизель Шоу" Евгений Никишин поделился, чего смог добиться за год

Как сообщает Politeka.net, несмотря на все неприятности, юморист нашел положительные моменты в непростом 2020. На официальной странице "Дизель Шоу" в "Инстаграм" передали его слова и архивные фотографии.

"Евгений Никишин и его итоги 2020 года 😇 Здесь о семье, работе и другом личном. Листайте карусель, чтобы узнать, каким был прошлый год для Жени!", - сказано в посте.

Евгений Никишин поделился, что карантин стал для него отличной возможностью сделать перерыв в работе, заняться собой и своей любимой семьей. Кроме того, он продолжил развиваться, как артист.

"На карантине впервые за много лет провел столько времени с детьми. Воспитывать их - круто и непросто одновременно. Похудел на 20 кг! Достиг определенных успехов в изучении украинского языка. Встретился с друзьями, которых не видел больше двадцати лет. С огромным удовольствием примерил на себя новые образы в "Дизель Шоу", - признался Евгений Никишин.

На опубликованных фото актер позирует с женой и детьми, в спортзале во время напряженной тренировки, на сцене и за кулисами. Пользователи социальной сети оценили его старания в комментариях:

"Женя, ты супер, и семья хорошая. Дай Бог вам здоровья"; "Супер!!! Самый любимый артист!!!"; "Вы уже хорошо говорите на украинском!"; "У деток губки папины"; "Позитивчики 👍❤️🎉"; "Это все ваши дети？😍😍😍"; "Жека, красавец еще 20 давай! Тебе спорт к лицу!"; "Доча папы, сынуля в маму!! 👏👏👏"; "Похудел и следи за весом Ты не представляешь как быстро он возвращается"; "Супер! Детишки копия папик!!!!".

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