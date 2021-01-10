Звезда «Дизель шоу» Евгений Никишин раскрыл секрет приготовления вкуснейшей наливки, которой можно угостить близких на Старый Новый год
Как передает Politeka.net, на официальной странице студии в Инстаграм опубликовали очередной рецепт от актеров студии. В этот раз своим фирменным напитком поделился Никишин.
Для клюквенной настойки нам понадобятся:
- полстакана сахара,
- 1 л водки,
- 200 г клюквы.
Клюкву необходимо предварительно промыть и просушить на бумажном полотенце. После этого возьмите миску, соединив в ней сахар и ягоды. Слегка перетрите содержимое.
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Добавьте в миску водку, тщательно все перемешайте. Накройте миску пищевой фольгой и оставьте настаиваться при комнатной температуре минимум на два часа. Когда смесь настоялась, процедите настойку через мелкое сито или марлю. Перед подачей на праздничный стол ее необходимо охладить.
«Лайфхак от Жени: если вы хотите получить более насыщенный вкус домашней клюквенной настойки, добавьте к ягодам меньше сахара, залейте водкой, закройте емкость и оставьте при комнатной температуре на продолжительное время (до недели)», - отмечается в публикации.
«Балуйте себя и с Новым годом!», - подвели итог авторы аккаунта.
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