Такое может приготовить каждый

Звезда «Дизель шоу» Евгений Никишин раскрыл секрет приготовления вкуснейшей наливки, которой можно угостить близких на Старый Новый год

Как передает Politeka.net, на официальной странице студии в Инстаграм опубликовали очередной рецепт от актеров студии. В этот раз своим фирменным напитком поделился Никишин.

Для клюквенной настойки нам понадобятся:

полстакана сахара,

1 л водки,

200 г клюквы.

Клюкву необходимо предварительно промыть и просушить на бумажном полотенце. После этого возьмите миску, соединив в ней сахар и ягоды. Слегка перетрите содержимое.

Добавьте в миску водку, тщательно все перемешайте. Накройте миску пищевой фольгой и оставьте настаиваться при комнатной температуре минимум на два часа. Когда смесь настоялась, процедите настойку через мелкое сито или марлю. Перед подачей на праздничный стол ее необходимо охладить.

«Лайфхак от Жени: если вы хотите получить более насыщенный вкус домашней клюквенной настойки, добавьте к ягодам меньше сахара, залейте водкой, закройте емкость и оставьте при комнатной температуре на продолжительное время (до недели)», - отмечается в публикации.

«Балуйте себя и с Новым годом!», - подвели итог авторы аккаунта.

Напомним, что "Дизель шоу" вляпался в некрасивый скандал, в сеть слили видео позора: "Так тупо спалиться, фу...".

Как сообщала Politeka, в Сеть слили полную версию новогоднего концерта "Дизель шоу", свергнувшего "Квартал 95": "Лучшие приколы".

Также Politeka писала, что звезда "Дизель Шоу" изумил неожиданным талантом, пальчики оближешь: "Как раз к Рождеству".