"Дизель Шоу" вразили українців новорічним концертом 2021 і завоювали довгоочікувану перемогу над студією " Квартал 95"

Як повідомляє Politeka.net, повне відео з'явилося в YouTube на Різдво, і глядачі змогли висловити свою думку в коментарях.

"Повний Новорічний випуск 2021 Дизель Шоу вже на каналі гумор ICTV! Дивіться всі кращі приколи Дизель Шоу прямо зараз в повному випуску Дизель Шоу до Нового року 2021!",- підписали автори ролика.

Багатьом користувачам мережі припали до смаку святкові номери і жарти" Дизель Шоу " під керівництвом Єгора Крутоголова, найяскравіші моменти глядачі відзначили в коментарях, там же висловилися критики:

"Сама класна фраза концерту: "Логіка померла ще в березні"!"; "Якщо ви затіяли ремонт, зупиніться 🤣"; "спасибі, підняли настрій"; " Дизель, політика - це не ваше!!!! Не розчаровуйте шанувальників"; " Маруся ну дуууже красива..прямо wow"; " Дизель шоу найкращі!!! Я вас обажаю"; " Гумор з вульгарністю! Інакше ніяк? Дивує атмосфера в залі"; " якби в політику не лізли-просто кросавчики б були. А в цілому - спасибі, гумор хороший"; "не лізьте в політику, особливо чужу, а то будете як смітник - квартал 95".

Раніше " Дизель Шоу "повідомила в соцмережі" Фейсбук "про розгромну перемогу над" вечірнім кварталом", чий рейтинг в новорічну ніч виявився значно нижче.

"У п'ятірці лідерів не тільки дві частини нашої прем'єри (до і після півночі), а й Нічний повтор новорічного випуску минулих років. Мільйони людей дивилися "Дизель шоу" з 8 вечора і до ранку! Величезний їм за це респект!",- наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, що актриси з "Дизель шоу" влаштували зухвалу вакханалію на сцені: топ пристрасних образів.

Як повідомляла Politeka, зірка "Дизель шоу" показала свій хижий оскал і приголомшила виглядом після експерименту.

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