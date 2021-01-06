Актор із "Дизель Шоу" Олександр Бережок любить дивувати рідних

Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці "Дизель Студіо" в Instagram опубліковано свіже фото, на якому постав комік, що облизується.

Виявляється, 41-річний Бережок, крім таланту всіх смішити, також ще й відмінний кухар. Артист любить іноді побалувати сім'ю чимось смачненьким і незвичайним. Зокрема, він поділився рецептом свинячих реберець, що тануть у роті, запечених у квасі зі спеціями і часником.

Для приготування страви знадобляться:

1 кг свинячих ребер

1 л темного хлібного квасу

головка часнику

2-3 ст. л. соняшникової олії

1 ч. л. орегано

2 ст. л. борошна

50 г вершкового масла

1 ст. л. панірувальних сухарів

2-3 гілочки петрушка

сіль і перець за смаком

Як готувати:

Свинячі ребра наріжте по 1-2 сегмента, посоліть і поперчіть. Додайте подрібнений часник.

Підрум'яньте свинину на сковороді з невеликою кількістю масла.

Перекладіть ребра в глибоку форму для запікання і посипте орегано. Влийте літр темного квасу.

Запікайте свинину при 180 градусах протягом години.

Коли ребра будуть готові, перекладіть їх в ємність і накрийте фольгою, щоб вони не охололи до подачі. А квас злийте в сотейник і випаровуйте протягом 15 хвилин.

Змішайте 2 ст.л. борошна і 50 г розм'якшеного вершкового масла. І додавайте суміш в сотейник, перемішуючи віночком, щоб соус залишався однорідним і без грудочок.

При подачі ребра полийте соусом і присипте панірувальними сухарями. За бажанням додайте листочки 2-3 гілочок петрушки.

Користувачі тут же оцінили рецепт: "заманливо, явно смачненьке🙂 відмінна ідея, і якраз до Різдва. Спробую приготувати. Дякую))"; "Тільки рецепт прочитала, і вже погладшала 😮 😮 😮 "

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