Актер из "Дизель Шоу" Александр Бережок любит удивлять родных

Как передает Politeka.net, на официальной страничке "Дизель Студио" в Инстаграм опубликовано свежее фото, на котором предстал облизывающийся комик.

Оказывается, 41-летний Бережок, кроме таланта всех смешить, также еще и отличный повар. Артист любит иногда побаловать семью чем-то вкусненьким и необычным. В частности, он поделился рецептом тающих во рту свиных ребрышек, запеченных в квасе со специями и чесноком.

Для приготовления блюда понадобятся:

1 кг свиных ребер

1 л темного хлебного кваса

головка чеснока

2-3 ст. л. подсолнечного масла

1 ч. л. орегано

2 ст. л. муки

50 г сливочного масла

1 ст. л. панировочных сухарей

2-3 веточки петрушка

соль и перец по вкусу

Как готовить:

Свиные ребра нарежьте по 1-2 сегмента, посолите и поперчите. Добавьте измельченный чеснок.

Подрумяньте свинину на сковороде с небольшим количеством масла.

Переложите ребра в глубокую форму для запекания и посыпьте орегано. Влейте литр темного кваса.

Запекайте свинину при 180 градусах в течение часа.

Когда ребра будут готовы, переложите их в емкость и накройте фольгой, чтобы они не остыли к подаче. А квас слейте в сотейник и выпаривайте в течение 15 минут.

Смешайте 2 ст. л. муки и 50 г размягченного сливочного масла. И добавляйте смесь в сотейник, перемешивая венчиком, чтобы соус оставался однородным и без комочков.

При подаче ребра полейте получившимся соусом и присыпьте панировочными сухарями. По желанию добавьте листики 2-3 веточек петрушки.

Пользователи тут же оценили рецепт: "Заманчиво, явно вкусненькое🙂 отличная идея, и как раз к Рождеству. Попробую приготовить. Спасибо))"; "Только рецепт прочитала, и уже потолстела😮😮😮"

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