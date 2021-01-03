Відому гумористичну студію "Дизель шоу" звинуватили в плагіаті
Зокрема, один з їхніх новорічних номерів дуже схожий на виступи 2012 року КВК команди "Станція Спортивна" з Москви. На це звернули увагу користувачі мережі на офіційній сторінці шоу в Facebook, надавши для порівняння номер команди з Москви.
У роликах помітно не тільки ідентичні костюми на гумористах, але і сам сюжет номера дуже схожий.
Під відео з концерту "Дизель шоу" розгорілися справжні баталії. Багато користувачів мережі дорікнули команду за плагіат, інші захищали коміків, відзначаючи, що це лише збіг.
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"Мені здалося або ви вкрали номер у фіналістів КВК 2011 року? Повністю сплагіатілі весь номер!", "Ого, дійсно дуже схоже", "це вже не перший їх плагіат", " Ахаха як так вийшло?", "Обов'язково було брати ідею у росіян?", "Новий рік-новий плагіат", " блін. Так тупо спалити, фу", "Мда, красти не красиво, особливо в Новий Рік", - пишуть в коментарях.
На звинувачення в плагіаті під коментарями українців ніякої реакції і відповіді від "Дизель шоу" немає. Крім того, не надходило жодних офіційних заяв від представників "Дизель шоу".
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