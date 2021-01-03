Известную юмористическую студию "Дизель шоу" обвинили в плагиате

В частности, один из их новогодних номеров очень похож на выступления 2012 года КВН команды "Станция Спортивная" с Москвы. На это обратили внимание пользователи сети на официальной странице шоу в Facebook, предоставив для сравнения номер команды из Москвы.

В роликах заметно не только идентичные костюмы на юмористах, но и сам сюжет номера очень похож.

Под видео с концерта "Дизель шоу" разгорелись настоящие баталии. Многие пользователи сети упрекнули команду за плагиат, другие защищали комиков, отмечая, что это лишь совпадение.

"Мне показалось или вы украли номер у финалистов КВН 2011 года? Полностью сплагиатили весь номер!", "Ого, действительно очень похоже", "Это уже не первый их плагиат", "Ахаха как так вышло?", "Обязательно было стырить идею у россиян?", "Новый год - новый плагиат", "Блин. Так тупо спалиться, фу", "Мда, воровать не красиво, особенно в новый год", пишут в комментариях.

На обвинения в плагиате под комментариями украинцев никакой реакции и ответа от "Дизель шоу" нет. Кроме того, не поступало никаких официальных заявлений от представителей "Дизель шоу".

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