Актер "Дизель-шоу", российский комик Сергей Писаренко был замечен в компании актрисы Яны Кошкиной, которой приписывают роман с Гариком Харламовым
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Яна опубликовала весьма провокационное фото. На снимке она лежала в кровати с Писаренко. На Кошкиной была розовая соблазнительная ночнушка с халатиком, которая подчеркнула красоту ее женского тела. А вот Писаренко был одет привычно для своего образа. На нем красовалась майка-алкоголичка, семейные трусы и рубашка в клетку.
Парочка лежала в кровати, прижавшись друг к другу. Судя по всему, они вместе снимались в каком-то шоу.
«Ах, какие роскошные ножки. Согласны? P.S. Я про @sergeypisarenko разумеется...», - подписала фото звезда российских шоу.
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В комментариях ей оставили массу приятных отзывов.
«Ээээх, Серёга! Молодец!», «Особенно у того кто в носках», «Яночка, покажите ваши ножки без обуви, так красивше)», «Идеальная пара могла бы получиться!», «Он без трусов или трусы из такой-же рубахи пошиты?», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что после развода с Кристиной Асмус комика Гарика Харламова стали подозревать в отношениях с Яной Кошкиной.
Напомним, что звезда "Дизель шоу" Писаренко в трусах-семейках без стыда засветился с "разведенкой": "Ничего личного...".
Как сообщала Politeka, Писаренко из "Дизель шоу" оконфузился перед камерой, еле удержавшись на ногах: "Вот такой глюк…".
Также Politeka писала, что звезда «Дизель шоу» Писаренко ошеломил видом в женском платье, пикантные кадры: «Не надо стесняться…».