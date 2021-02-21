Знаменитий учасник "Дизель-шоу" Сергій Писаренко був помічений в одній піжамі з актрисою Агатою Муцініеце. Фото потрапили в мережу

Про це можна почитати на особистій сторінці Сергія Писаренка в Іnstagram.

Сергій Писаренко знайомий глядачам як учасник "Дизель-шоу". Попри популярність, Писаренко встигає читати серйозні лекції з психології у ВНЗ, адже артист має відповідну освіту.

Артист з радістю готує нові дивовижні програми для своїх шанувальників.

Шанувальники мають можливість стежити за життям зірки на його сторінці, де Писаренко регулярно ділиться новими фотографіями. Харизматичний і кумедний, він не боїться грати в смішному образі.

Наприклад, в кадрі з красунею Агатою Муцініеце Сергій знявся в картатих шортах, що дуже схожі на труси. Його напарниця, на знімку демонструє коротку піжаму в забарвленні "під ягуара". Вона, відкривши рот, показує глядачеві свій висунутий язик.

Такі образи наштовхують на певні асоціації, може навіть здатися, що зірки нещодавно добре відпочили.

Як відомо, Сергій Писаренко давно і щасливо одружений. Напевно, тому пікантні фото він підписав досить скромно.

За словами артиста, Всі фотографії зроблені по роботі, там немає нічого особистого. Нібито це просто роль, а вони чудово увійшли в образ.

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