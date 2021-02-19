Известная украинская актриса Яна Глущенко, звезда "Дизель шоу", показала перевоплощение в Тину Кароль

Звезда на первом фото показала старую пародию, которую она еще сделала 12 лет назад. Яна была совсем без одежды и обнимала другого мужчину, который позировал топлес. На втором кадре Глущенко уже была в кожаном костюме и ботинках. Красотка закинула ноги за голову, а языком пыталась достать до бюста. На последнем снимке Яна уже просто сидела на сцене, повернувшись лицом к камере. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Ребята, я раньше не рассказывала, но один из моих любимых проектов - это "Большая разница по-украински"! Откуда, собственно говоря, я и начала свою карьеру.

Там я пародировала Тину Кароль, Веру Брежневу, Лилию Ребрик. Прошло 12 лет, и вот я снова играю певицу. Только теперь уже в "Dizel Night".

Получилось мега круто!, - написала Яна.

Фанаты поставили почти 6 тысяч лайков и написали комментарии:

"Вы просто супер", "Это Тина Кароль на последней фотке", "Супер, огонь", "Второе фото", "Вы прелесть.Обожаю, я тебя обожаю! Здоровья,удачи в творчестве", "Вы прекрасно умеете перевоплощаться", "Яночка от души, показала Тину Кароль. Она реально чем-то похожа", "Классная поза".

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