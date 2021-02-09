Яна Глущенко рассказала, как "обязала" мужа на долгие годы совместной жизни

Популярная украинская актриса, звезда "Дизель шоу" Яна Глущенко рассказала фанатам забавную историю о подарках на 14 февраля, на годовщину свадьбы и о том, какой особенный подарок сделала своему супругу. На фото Яна стоит тесно прижавшись к бородачу. Как передает Politeka.net, в паблике в Инстаграм "Дизель-студио" появилось фото, на котором Яна предстала вместе со своим мужем.

В паблике разместили фото юмористки, которая тесно прижалась к своему супругу и рассказала о подарках, которые обязали ее мужа к долгой совместной жизни.

Юмористка разоткровенничалась, годовщину свадьбы 1 апреля они отмечают в Одессе, однако последний раз эта дата как раз припала на суровый карантин, и им пришлось отмечать событие дома. Они отправились в столицу, душевно погуляли, но Яна ожидала получить подарок от мужа, а он, по словам артистки, совершенно забыл о нем, и, чтобы исправить ситуацию, отправил водителя автомобиля за подарком для своей жены, а потом сделал вид, будто подарок там лежал все время, пока они гуляли.

Яна рассказала, что подарила супругу коробку с 50-ю одинаковыми ячейками, и заявила, что на каждую годовщину свадьбы необходимо класть туда соответствующее сердечко, на ситцевую – из ситца, на вторую годовщину – бумажное, и так далее.

"Очень мило ❤️❤️❤️", "Яна ты супер❤️❤️❤️", "Актриса супер! А в паре с Викой вдвойне!", "Супер, молодцы", - тут же отозвались пользователи соцсети.

На сайте Politeka мы писали, что Глущенко из "Дизель Шоу" напугала маленького сына выходками на камеру: "Мама, не делай так!"

Напомним, сайт Politeka информировал Яна Глущенко из "Дизель шоу" решилась показать сына, который растет ее копией: "Словно в зеркало глядеть"

Politeka ранее писала, что звезда «Дизель шоу» Глущенко переборщила с декольте, еле удержав своих «подружек» руками: кадры бесстыдства.