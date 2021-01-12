Популярная украинская актриса, звезда «Дизель шоу» Яна Глущенко покорила праздничным образом в эффектном платье
Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц артистки в Инстаграм появилось фото, на котором Яна предстала во всей красе. Она позировала в вечернем платье с невероятно откровенным декольте.
Яна выбрала черное платье с V-образным вырезом. Наряд был украшен серебристой вышивкой. Декольте было настолько глубоким, что пышный бюст Глущенко так и норовил выбраться наружу. Яне пришлось сложить руки и поддерживать свое богатство руками, чтобы ненароком не выронить своих «подружек». Хрупкие плечи и очаровательная улыбка никого не оставили равнодушными.
На руках у актрисы красовались прозрачные перчатки, которые добавили образу шарму. Яркий макияж и красивая прическа сделали из Глущенко настоящую роковую женщину.
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Как известно, Яне Глущенко 34 года. В «Дизель шоу» она играет с 2015 года. До проекта она успела засветиться в нескольких реалити-шоу и сериалах.
В 2017 году Яна вышла замуж за продюсера и концертного директора «Дизель Студио» Олега Збаращука, которому родила сына Тамерлана.
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