Зірка "Дизель шоу" Яна Глущенко здивувала шанувальників заплаканим обличчям і визнанням, через що не може стримати емоцій

Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані на сторінці зірки в Instagram.

"Цікаво, є такі люди, які не плачуть під цю пісню? Тому що я завжди просто захлинаюся в сльозах. Це... " - зазначила вона.

Уточнимо, що фразу Глущенко закінчити не змогла через те, що почався приспів пісні «Мама для мамонтенка». Саме через цю пісню Глущенко постійно " ллє сльози»,

А ось шанувальники були позбавлені можливості втішити кумира, оскільки кадри були опубліковані в каруселі сторіс знаменитості.

До цього ми розповідали, що актриса "Дизель Шоу" Яна Глущенко захопила яскравим святковим образом.

При цьому повідомили 10 фактів про Яну Глущенко і запропонували користувачем мережі вирахувати, що з цього неправда. Помилковим є тільки один пункт.

"Відшукайте самі", - йдеться в повідомленні.

Інформацію супроводили вельми пікантним фото Артистки в сукні з глибоким декольте, яке оголило навіть вельми пікантну родимку. Родзинку образу додають прозорі рукавички вище ліктя і яскраво-рожева помада.

Нагадавши, Булітко з "Дизель шоу" довела маму до істерики, кадри облетіли мережу.

Як повідомляла Politeka, зірка "Дизель шоу" плюнула на все і потерлася бюстом об Вірастюка після зйомок.

Також Politeka писала, що красуні Булітко, Глущенко і Грицук з «Дизель шоу» влаштували зухвалу вакханалію на сцені.