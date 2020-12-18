Актриса "Дизель Шоу" Яна Глущенко восхитила ярким праздничным образом

Как передает Politeka.net, снимок красотки показали на официальной странице студии "Дизель Шоу" в «Инстаграм».

При этом сообщили 10 фактов об Яне Глущенко и предложили пользователем Сети вычислить, что из этого неправда. Ложным является только один пункт.

"Отыщите сами", - говорится в сообщении.

Информацию сопроводили весьма пикантным фото Артистки в платье с глубоким декольте, которое обнажило даже весьма пикантную родинку. Изюминку образу добавляют прозрачные перчатки выше локтя и ярко розовая помада.

И так в «Дизель шоу сообщили следующие факты об Яне Глущенко:

1. Яна Глущенко замужем за украинским продюсером.

2. У актрисы есть трехлетний сыночек Тамерлан.

3. Несмотря на то, что Яна часто играет силиконовых блондинок, у неё натуральный цвет волос.

4. В свободное время Яна Глущенко любит рисовать картины по номерам.

5. Яна верит в женскую дружбу.

6. У актрисы дома живут две собаки и кот.

7. Яна часто отдыхает с семьей на Закарпатье, так как там живет её кум.

8. Но актриса не катается лыжах!

9. Однажды Яну узнали в храме и попросили оставить автограф... на церковной записке!

10. Яна обожает розовый цвет.

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