Актриса "Дизель Шоу" Яна Глущенко восхитила ярким праздничным образом
Как передает Politeka.net, снимок красотки показали на официальной странице студии "Дизель Шоу" в «Инстаграм».
При этом сообщили 10 фактов об Яне Глущенко и предложили пользователем Сети вычислить, что из этого неправда. Ложным является только один пункт.
"Отыщите сами", - говорится в сообщении.
Информацию сопроводили весьма пикантным фото Артистки в платье с глубоким декольте, которое обнажило даже весьма пикантную родинку. Изюминку образу добавляют прозрачные перчатки выше локтя и ярко розовая помада.
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И так в «Дизель шоу сообщили следующие факты об Яне Глущенко:
1. Яна Глущенко замужем за украинским продюсером.
2. У актрисы есть трехлетний сыночек Тамерлан.
3. Несмотря на то, что Яна часто играет силиконовых блондинок, у неё натуральный цвет волос.
4. В свободное время Яна Глущенко любит рисовать картины по номерам.
5. Яна верит в женскую дружбу.
6. У актрисы дома живут две собаки и кот.
7. Яна часто отдыхает с семьей на Закарпатье, так как там живет её кум.
8. Но актриса не катается лыжах!
9. Однажды Яну узнали в храме и попросили оставить автограф... на церковной записке!
10. Яна обожает розовый цвет.
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