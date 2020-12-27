Звезда «Дизель шоу» Яна Глущенко удивила поклонников заплаканным лицом и признанием, из-за чего не может сдержать эмоций

Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице звезды в Instagram.

«Интересно, есть такие люди, которые не плачут под эту песню? Потому что я всегда просто захлебываюсь в слезах. Это…» - отметила она.

Уточним, что фразу Глущенко закончить не смогла из-за того, что начался припев песни «Мама для мамонтенка». Именно из-за этой песни Глущенко постоянно «льет слезы»,

А вот поклонники были лишены возможности утешить кумира, поскольку кадры были опубликованы в карусели Сторис знаменитости.

До этого мы рассказывали, что актриса "Дизель Шоу" Яна Глущенко восхитила ярким праздничным образом.

При этом сообщили 10 фактов об Яне Глущенко и предложили пользователем Сети вычислить, что из этого неправда. Ложным является только один пункт.

"Отыщите сами", - говорится в сообщении.

Информацию сопроводили весьма пикантным фото Артистки в платье с глубоким декольте, которое обнажило даже весьма пикантную родинку. Изюминку образу добавляют прозрачные перчатки выше локтя и ярко-розовая помада.

Напомним, Булитко из «Дизель шоу» довела маму до истерики, кадры облетели сеть.

Как сообщала Politeka, звезда "Дизель шоу" плюнула на все и потерлась бюстом об Вирастюка после съемок.

Также Politeka писала, что красотки Булитко, Глущенко и Грицук из «Дизель шоу» устроили дерзкую вакханалию на сцене.