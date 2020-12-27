Звезда «Дизель шоу» Яна Глущенко удивила поклонников заплаканным лицом и признанием, из-за чего не может сдержать эмоций
Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице звезды в Instagram.
«Интересно, есть такие люди, которые не плачут под эту песню? Потому что я всегда просто захлебываюсь в слезах. Это…» - отметила она.
Уточним, что фразу Глущенко закончить не смогла из-за того, что начался припев песни «Мама для мамонтенка». Именно из-за этой песни Глущенко постоянно «льет слезы»,
А вот поклонники были лишены возможности утешить кумира, поскольку кадры были опубликованы в карусели Сторис знаменитости.
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До этого мы рассказывали, что актриса "Дизель Шоу" Яна Глущенко восхитила ярким праздничным образом.
При этом сообщили 10 фактов об Яне Глущенко и предложили пользователем Сети вычислить, что из этого неправда. Ложным является только один пункт.
"Отыщите сами", - говорится в сообщении.
Информацию сопроводили весьма пикантным фото Артистки в платье с глубоким декольте, которое обнажило даже весьма пикантную родинку. Изюминку образу добавляют прозрачные перчатки выше локтя и ярко-розовая помада.
Напомним, Булитко из «Дизель шоу» довела маму до истерики, кадры облетели сеть.
Как сообщала Politeka, звезда "Дизель шоу" плюнула на все и потерлась бюстом об Вирастюка после съемок.
Также Politeka писала, что красотки Булитко, Глущенко и Грицук из «Дизель шоу» устроили дерзкую вакханалию на сцене.