Яна Глущенко та Вікторія Булітко з "Дизель шоу" вразили розкішною красою в новому випуску
Як повідомляє Politeka.net, на офіційній сторінці шоу в Instagram з'явилися кадри зі святкового виступу студії, присвяченого Новому року. На фото дві ключові актриси шоу позували в неймовірно красивих сукнях.
Яна була одягнена в сукню з корсетом рожево-бежевого відтінку, яке підкреслило зону декольте і тендітні плечі дівчини. Фатинова спідниця сукні просвіщалася, в результаті чого було видно труси актриси.
Вікторія вибрала більш скромне, але від цього не менш гарне плаття. Дівчина дефілювала в смарагдовому вбранні, яке трохи просвіщалося. Дивлячись на фото можна зрозуміти, що на шоу сталася справжня битва вечірніх нарядів.
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«Цієї п'ятниці в новому випуску "Дизель Шоу" на вас чекають не тільки найкращі жарти, а й привітання з Новим роком. Заводна і весела пісня "Новий рік, новий день" зарядить вас і святковим, і позитивним настроєм. Ви тільки подивіться на наших красивих і ошатних артистів! Відразу відчуєте атмосферу свята", - підписали фото автори аккаунта.
У коментарях акторам залишили кілька приємних відгуків.
"Привіт дизелі! Найкращі! Хлопці чи буде 3 сезон татусів і коли?", "Супер", "вогонь", "Який же класний колектив! Чекаємо з нетерпінням", - пишуть користувачі Мережі.
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