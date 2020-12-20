Українська актриса, зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко показала актуальний ролик, присвячений епідемії китайського вірусу

Гумористичне відео вона виклала у себе в Instagram, передає Politeka.net,

"Не корона, Бро?!

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Вибачте, не змогла не виставити цю дурку ♪

Будьте завжди здорові!!!❤ ",- підписала ролик Булітко.

У кадрі два учасники популярного телешоу Євген Сморгін і Єгор Крутоголовий чхають один одному в обличчя і злякано запитують " не корона, бро», «точно не корона?». Після, до них приєднується сама Віка Булітко, яка також чхає на хлопців і стверджує, що це не корона.

Відео викликало захват серед користувачів мережі. За півгодини його переглянули понад 10 тисяч разів, і воно продовжує набирати популярності.

"Шедевральний", "Супер", - пишуть в коментарях.

Раніше ми писали, що Вікторія Булітко зі своїми колегами по сцені вирішили збільшити губи. Дівчат загримували таким чином, що здавалося, вони зробили собі уколи краси. Насправді красуні просто змінилися для чергового смішного номера»Дизель шоу".

Нагадаємо, що Булітко з " Дизель шоу «потрапила в ганебну ситуацію в лікарні, кадри облетіли мережу:»пішла геть...".

Також Politeka писала, що Булітко з " Дизель шоу "показала свій хижий оскал і ошелешила виглядом після експерименту:"з'їсть і не помітить".