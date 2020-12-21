Яна Глущенко и Виктория Булитко из «Дизель шоу» поразили роскошной красотой в новом выпуске
Как сообщает Politeka.net, на официальной странице шоу в Инстаграм появились кадры с праздничного выступления студии, посвященной Новому году. На фото две ключевые актрисы шоу позировали в невероятно красивых платьях.
Яна была одета в платье с корсетом розово-бежевого оттенка, которое подчеркнуло зону декольте и хрупкие плечи девушки. Фатиновая юбка платья просвещалась, в результате чего было видно трусы актрисы.
Виктория выбрала более скромное, но от этого не менее красивое платье. Девушка дефилировала в изумрудном наряде, который немного просвещался. Смотря на фото можно понять, что на шоу произошла настоящая битва вечерних нарядов.
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«В эту пятницу в новом выпуске «Дизель Шоу» вас ждут не только лучшие шутки, но и поздравления с Новым годом. Заводная и веселая песня «Новий рік, новий день» зарядит вас и праздничным, и позитивным настроением. Вы только посмотрите на наших красивых и нарядных артистов! Сразу ощутите атмосферу праздника», - подписали фото авторы аккаунта.
В комментариях актерам оставили несколько приятных отзывов.
«Привет дизели! Самые лучшие! Ребята будет ли 3 сезон папанек и когда?», «Супер», «Огонь», «Какой же классный коллектив! Ждем с нетерпением», - пишут пользователи сети.
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