Актриса Вікторія Булітко, зірка "Дизель шоу", порадувала публіку новорічними кадрами

Як передає Politeka.net, 37-річна гумористка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала за процесом прикрашання ялинки.

Булітко чесно зізналася, що це постановочні кадри, а насправді, у себе вдома, вона навіть ще й не приступала до підготовки до свят - нелегко бути артистом.

"А ви вже прикрасили свою ялинку?🎄... Я ще ні 😅 😉 життя артиста на екрані, сцені, фото, мені здається, злегка відрізняється від реальності. У всякому разі, моя.))) Ялинка ще не прикрашена, валяюся на дивані, роблю гарний новорічний пост, щоб змотивувати і себе і вас ☺ ️ # ДизельШоу", - йдеться в підписі.

Вікторія показала себе на знімках у білій футболці з написом на грудях "Всесвіт" і джинсовому комбінезоні.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"красиво. хоч бери і фотосесію роби)))" - " так це і була фотосесія)))"

"футболка неймовірна! Вам личить цей образ дуже❤️"

"Моя лінь мене стримує) я вирішила подружиться з лінню 😂"

"Вікаааа, ви така гарна!!😍"

"Снігуронька😍"

"а пост дійсно змотивував! 😂"

Раніше ми повідомляли, Вікторія збентежила зміною іміджу. Дівчина показала себе з рожевим волоссям - ніби солодка вата, в сукні з різнокольоровими паєтками.

"Сьогодні точно п'ятниця? Гарного вам проведення часу", - підписала кадр актриса.

"Віка ти круть! Я тебе в дизель шоу обожнюю", "красуня. Краще не знайдеш", "як же ви класна актриса, люблю вас", " вам дуже личить ця перука!", "Красуня", - відреагували користувачі.

Нагадаємо, що Булітко з "Дизель шоу" потрапила в ганебну ситуацію в лікарні, кадри облетіли мережу:»пішла геть...".

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