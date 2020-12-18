Украинская актриса, звезда студии «Дизель Шоу» Виктория Булитко порадовала поклонников смелым преображением

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором предстала с розовыми волосами. Актриса была похожа на сладкую конфетку.

Судя по всему, Виктория использовала парик, но с первого взгляда могло показаться, что она решилась на кардинальную смену имиджа. На Виктории было платье или маечка на бретельках. Актриса загадочно смотрела в сторону. Пикантности образу придавали пышные ресницы звезды.

«Сегодня точно пятница? Хорошего вам время времяпровождения», - подписала фото звезда.

За короткое время пост Виктории собрал более тысячи лайков. В комментариях ей стали оставлять приятные комплименты.

«Милая такая», «Как всегда самая красивая», «Вика ты круть! Я тебя в дизель шоу обожаю)», «Красотка. Лучше не найдёшь», «как же вы классная актриса, люблю вас», «Вика, приветики», «Прекрасная», «Вам очень идёт этот парик!», «Красотка», - пишут пользователи сети.

Как известно, 37-летняя актриса является одной из ключевых актрис «Дизель шоу». Кроме этого, она снимается в проектах студии, а также принимала участие в шоу «Танцы со звездами».

Напомним, что Булитко из «Дизель шоу» попала в позорную ситуацию в больнице, кадры облетели сеть: «Пошла вон…».

Как сообщала Politeka, Булитко из «Дизель шоу» довела маму до истерики, кадры облетели сеть: «Вика, зачем пугаешь?».

Также Politeka писала, что Булитко из «Дизель шоу» показала свой хищный оскал и ошарашила видом после эксперимента: "съест и не заметит".