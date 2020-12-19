Актриса Виктория Булитко, звезда "Дизель шоу", порадовала публику новогодники кадрами

Как передает Politeka.net, 37-летняя юмористка опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала за процессом украшения елки.

Булитко честно призналась, что это постановочные кадры, а на самом деле, у себя дома, она даже еще и не приступала к подготовке к праздникам - нелегко быть артистом.

"А вы уже украсили свою ёлочку?🎄... Я еще нет 😅😉 Жизнь артиста на экране, сцене, фото, мне кажется, слегка отличается от реальности. Во всяком случае, моя.))) Ёлка еще не украшена, валяюсь на диване, делаю красивый новогодний пост, чтобы смотивировать и себя и вас 😂🤷‍♀️ #дизельшоу", - говорится в подписи.

Виктория показала себя на снимках в белой футболке с надписью на груди "Вселенная" и джинсовом комбинезоне.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"красиво. хоть бери и фотосессию делай)))" - "так это и была фотосессия)))"

"футболка невероятная! Вам идёт этот образ очень❤️"

"Моя лень меня сдерживает) я решила подружится с ленью😂"

"Викаааа, вы такая красивая!!😍"

"Снегурочка😍😘"

"а пост действительно смотивировал! 😂"

Ранее мы сообщали, Виктория обескуражила сменой имиджа. Девушка показала себя с розовыми волосами - будто сладкая вата, в платье с разноцветными паетками.

«Сегодня точно пятница? Хорошего вам время времяпровождения», - подписала кадр актриса.

«Вика ты круть! Я тебя в дизель шоу обожаю)», «Красотка. Лучше не найдёшь», «как же вы классная актриса, люблю вас», «Вам очень идёт этот парик!», «Красотка», - отреагировали пользователи.

Напомним, что Булитко из «Дизель шоу» попала в позорную ситуацию в больнице, кадры облетели сеть: «Пошла вон…».

Также Politeka писала, что Булитко из «Дизель шоу» показала свой хищный оскал и ошарашила видом после эксперимента: "съест и не заметит".