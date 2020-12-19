Актриса Виктория Булитко, звезда "Дизель шоу", порадовала публику новогодники кадрами
Как передает Politeka.net, 37-летняя юмористка опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала за процессом украшения елки.
Булитко честно призналась, что это постановочные кадры, а на самом деле, у себя дома, она даже еще и не приступала к подготовке к праздникам - нелегко быть артистом.
"А вы уже украсили свою ёлочку?🎄... Я еще нет 😅😉 Жизнь артиста на экране, сцене, фото, мне кажется, слегка отличается от реальности. Во всяком случае, моя.))) Ёлка еще не украшена, валяюсь на диване, делаю красивый новогодний пост, чтобы смотивировать и себя и вас 😂🤷♀️ #дизельшоу", - говорится в подписи.
Виктория показала себя на снимках в белой футболке с надписью на груди "Вселенная" и джинсовом комбинезоне.
Юрий Горбунов заигрался и по-крупному подставил Кароль на "Голосі країни": "Тина видела эту фотку? Кошмар"
Похороны легендарного Валентина Гафта обернулись позорным скандалом: "Вы с ума сошли?
Беда у Леси Никитюк, слабонервных просит не смотреть: "Как выглядит рана...", фото
Новая магнитная буря нанесет удар по украинцам, объявлены даты: "Эти три дня будут самыми тяжелыми"
Пользователи кинулись комментировать увиденное:
"красиво. хоть бери и фотосессию делай)))" - "так это и была фотосессия)))"
"футболка невероятная! Вам идёт этот образ очень❤️"
"Моя лень меня сдерживает) я решила подружится с ленью😂"
"Викаааа, вы такая красивая!!😍"
"Снегурочка😍😘"
"а пост действительно смотивировал! 😂"
Ранее мы сообщали, Виктория обескуражила сменой имиджа. Девушка показала себя с розовыми волосами - будто сладкая вата, в платье с разноцветными паетками.
«Сегодня точно пятница? Хорошего вам время времяпровождения», - подписала кадр актриса.
«Вика ты круть! Я тебя в дизель шоу обожаю)», «Красотка. Лучше не найдёшь», «как же вы классная актриса, люблю вас», «Вам очень идёт этот парик!», «Красотка», - отреагировали пользователи.
Напомним, что Булитко из «Дизель шоу» попала в позорную ситуацию в больнице, кадры облетели сеть: «Пошла вон…».
Также Politeka писала, что Булитко из «Дизель шоу» показала свой хищный оскал и ошарашила видом после эксперимента: "съест и не заметит".