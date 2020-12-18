Українська актриса, зірка студії "Дизель Шоу" Вікторія Булітко порадувала шанувальників сміливим перетворенням

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото, на якому постала з рожевим волоссям. Актриса була схожа на солодку цукерку.

Судячи з усього, Вікторія використовувала перуку, але з першого погляду могло здатися, що вона зважилася на кардинальну зміну іміджу. На Вікторії була сукня або маєчка на бретельках. Актриса загадково дивилася в сторону. Пікантності образу надавали пишні вії зірки.

"Сьогодні точно п'ятниця? Гарного вам проведення часу", - підписала фото зірка.

За короткий час пост Вікторії зібрав більше тисячі лайків. У коментарях їй стали залишати приємні компліменти.

"Мила така", "як завжди найкрасивіша"," Віка ти круть! Я тебе в дизель шоу обожнюю", " красуня. Краще не знайдеш", "яка ж ви класна актриса, люблю вас", "Віка, приветики", "Прекрасна", "вам дуже пасує ця перука!", "Красуня", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, 37-річна актриса є однією з ключових актрис «Дизель шоу». Крім цього, вона знімається в проектах студії, а також брала участь в шоу «Танці з зірками».

Нагадаємо, що Булітко з "Дизель шоу" потрапила в ганебну ситуацію в лікарні, кадри облетіли мережу:"пішла геть...".

Як повідомляла Politeka, Булітко з "Дизель шоу" довела маму до істерики, кадри облетіли мережу: «Віка, навіщо лякаєш?».

Також Politeka писала, що Булітко з "Дизель шоу" показала свій хижий оскал і ошелешила виглядом після експерименту:"з'їсть і не помітить".