Зірка "Дизель шоу" Яна Глущенко розповіла про свої пригоди у відпустці на далекому курорті

Як повідомляє Politeka.net, актриса розповіла про те, як відпочиває в Єгипті, на своїй сторінці в Instagram.

Так, Глущенко зізналася, що довго чекала цієї відпустки, проте навіть не знала, що її чоловік готує їй сюрприз у вигляді поїздки за кордон.

"Прокинувшись вранці, запитала чоловіка про наші плани на день, він попросив почекати пів годинки і скаже. І сказав "Поїхали здавати ПЛР тест" і якщо все ок, то летимо в Єгипет. Ось це, звичайно, було несподівано", - написала актриса.

Вона розповіла, що вони з сім'єю отримали негативні результати і прилетіли до Єгипту, де виявилося дуже тепло. Глущенко також розповіла, що в готелі розважає себе походами на масаж, а також виступами українських зірок.

"Через день концерти наших українських артистів", - поділилася актриса.

Вона також опублікувала фото з сином, на якому вони позують на тлі зелені в саду готелю.

Шанувальники знаменитості тут же відреагували на її пост.

"Добре відпочити", "прекрасного відпочинку Вашій родині", "Супер!", "Яночка, ви молодці!",- пишуть люди.

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