Звезды «Дизель шоу» показали себя в гипсе и на инвалидной коляске
Кадры с «травмированными» юмористами появились на официальной странице «Дизель Студио» в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
В своем новом номере артисты решили показать, какие опасности может таить экстремальный отдых. Актеры сыграют туристов, которые отправились отдохнуть в Карпаты, однако не рассчитали своих сил и оказались на больничных койках.
«Экстремальный отдых в Буковеле может закончиться для туристов в травматологии. А для некоторых — и вовсе там начаться. Подслушиваем разговоры пациентов типичной больницы в Буковеле уже завтра в новом выпуске «Дизель Шоу»!», - говорится в подписи к кадрам.
На фото артисты примерили на себя гипс и горнолыжные костюмы, а одному из них пришлось даже пересесть в инвалидное кресло.
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Украинцы в комментариях отреагировали на фото:
«Будем обязательно смотреть. Вы самые лучшие наши».
Ранее мы писали, что на официальной странице шоу в Инстаграм появились кадры с праздничного выступления студии, посвященной Новому году. На фото две ключевые актрисы шоу позировали в невероятно красивых платьях.
Яна Глущенко была одета в платье с корсетом розово-бежевого оттенка, которое подчеркнуло зону декольте и хрупкие плечи девушки. Виктория Булитко выбрала более скромное, но от этого не менее красивое платье. Девушка дефилировала в изумрудном наряде.
Напомним, "беременная" Булитко из "Дизель шоу" засветила свой большой живот.
Как сообщала Politeka, трагедия в "Дизель Шоу", экс-участник раскрыл неизвестные подробности: "Зашли врачи и сказали, что...".
Также Politeka писала, что красотки из «Дизель Шоу» померились роскошью в пикантных платьях, кадры противостояния.