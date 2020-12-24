Звезды «Дизель шоу» показали себя в гипсе и на инвалидной коляске

Кадры с «травмированными» юмористами появились на официальной странице «Дизель Студио» в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

В своем новом номере артисты решили показать, какие опасности может таить экстремальный отдых. Актеры сыграют туристов, которые отправились отдохнуть в Карпаты, однако не рассчитали своих сил и оказались на больничных койках.

«Экстремальный отдых в Буковеле может закончиться для туристов в травматологии. А для некоторых — и вовсе там начаться. Подслушиваем разговоры пациентов типичной больницы в Буковеле уже завтра в новом выпуске «Дизель Шоу»!», - говорится в подписи к кадрам.

На фото артисты примерили на себя гипс и горнолыжные костюмы, а одному из них пришлось даже пересесть в инвалидное кресло.

Украинцы в комментариях отреагировали на фото:

«Будем обязательно смотреть. Вы самые лучшие наши».

Ранее мы писали, что на официальной странице шоу в Инстаграм появились кадры с праздничного выступления студии, посвященной Новому году. На фото две ключевые актрисы шоу позировали в невероятно красивых платьях.

Яна Глущенко была одета в платье с корсетом розово-бежевого оттенка, которое подчеркнуло зону декольте и хрупкие плечи девушки. Виктория Булитко выбрала более скромное, но от этого не менее красивое платье. Девушка дефилировала в изумрудном наряде.

Напомним, "беременная" Булитко из "Дизель шоу" засветила свой большой живот.

Как сообщала Politeka, трагедия в "Дизель Шоу", экс-участник раскрыл неизвестные подробности: "Зашли врачи и сказали, что...".

Также Politeka писала, что красотки из «Дизель Шоу» померились роскошью в пикантных платьях, кадры противостояния.