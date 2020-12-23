Актеры "Дизель Шоу" Виктория Булитко и Александр Бережок удивили внешностью

Звезды в преддверии Нового года удивили поклонников своими образами, пишет Politeka.net. Оказывается, Виктория Булитко стала "беременной".

Фото с красоткой, которая якобы была в интересном положении, опубликовали в официальном аккаунте шоу. На снимке Виктория шла под руку со своим коллегой. Звезда надела платье, в котором проглядывался большой живот. Актриса, находясь в образе, улыбалась.

"В специальном праздничном выпуске «Дизель Шоу» посмотрим на последствия карантина😅 В роддоме наблюдается настоящий беби-бум! Родить в срок просто невозможно. Как с этим справятся беременные женщины и, главное, их мужчины? Смотрите в Новый год😜 Специальный выпуск «Дизель Шоу» 31 декабря в 20:00 на нашем youtube-канале😉", - написали авторы поста.

За два часа пост собрал более 1000 лайков и много комментариев.

"Очень ждём 😍👍", "Уже жду не дождусь😍😍😍❤️❤️❤️", "😍😍😍😍😍😍😍😍", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Виктория Булитко была одета в очень красивое платье с глубоким декольте. Наряд блестел, как и кожа звезды. Образ дополняли оригинальные сережки и прозрачные рукавички на руках.

Звезда пожелала всем блестящих успехов, ярких впечатлений и глубоких, настоящих чувств.

Ранее сообщалось, что Виктория Булитко призналась, что не приступала к подготовке к праздникам - нелегко быть артистом.

"Жизнь артиста на экране, сцене, фото, мне кажется, слегка отличается от реальности. Во всяком случае, моя.)))", - рассказала артистка.