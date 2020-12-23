Бывший актер "Дизель шоу" Олег Иваница раскрыл новые подробности роковой автокатастрофы, в которой погибла его коллега Марина Поплавская

Как пишет Politeka.net, юморист не смог смириться с произошедшим и даже ушел из коллектива. В интервью программе «Зірковий шлях» он рассказал, что уберегло от смерти других звезд во время ДТП.

"Нас спас мой земляк из Винницы. Он ехал перед нами по крайней полосе на фуре со скоростью 50 км в час. Мы ехали во второй полосе со скоростью 90 км в час. В какой-то момент автобус начал медленно двигаться в сторону. И он ударился в эту фуру. А если бы этой фуры не было, то там дальше или отбойник, или столбы", - заявил Олег Иваница.

После аварии артист какое-то время не мог поверить в гибель Марины Поплавской, он до последнего был уверен, что коллега сошла в родном Житомире. По словам Олега, он помнит, как зашли врачи и сказали им о судьбе актрисы.

"Когда зашли врачи, мы лежали. И они говорят, что ее уже нет. И я в тот момент не поверил", - сообщил Иваница.

Трагедия кардинально изменила мировозрение Олега, он заметил, что люди часто переживают из-за лишних вещей, а не самого главного. После жуткой ситуации актер пришел к выводу: в жизни мало что имеет значение. Даже спустя два года мужчине больно вспоминать об ушедшей подруге, он признался, что временами плакал.

Он не обвиняет водителя автобуса, но решил открыть новую страницу в своей жизни. Когда Олег Иваница ушел из "Дизель шоу", ему полегчало. Звезда начал активно сниматься в кино и сериалах, таких как «Женский доктор».

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