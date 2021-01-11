Звезда «Дизель шоу» Яна Глущенко рассказала о своих приключениях в отпуске на далеком курорте
Как сообщает Politeka.net, актриса рассказала о том, как отдыхает в Египте, на своей странице в Инстаграм.
Так, Глущенко призналась, что долго ждала этого отпуска, однако даже не знала, что ее муж готовит ей сюрприз в виде поездки за границу.
«Проснувшись утром, спросила мужа о наших планах на день, он попросил подождать пол часика и скажет. И сказал «Поехали сдавать ПЦР тест» и если все ок, то летим в Египет. Вот это, конечно, было неожиданно», - написала актриса.
Она рассказала, что они с семьей получили отрицательные результаты и прилетели в Египет, где оказалось очень тепло. Глущенко также рассказала, что в отеле развлекает себя походами на массаж, а также выступлениями украинских звезд.
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«Через день концерты наших украинских артистов», - поделилась актриса.
Она также опубликовала фото с сыном, на котором они позируют на фоне зелени в саду отеля.
Поклонники знаменитости тут же отреагировали на ее пост.
«Хорошо отдохнуть», «прекрасного отдыха Вашей семье», «Супер!», «Яночка, вы молодцы!», - пишут люди.
Напомним, Яна Глущенко из «Дизель шоу», захлебываясь слезами, поразила откровением: «Есть такие люди, которые…».
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