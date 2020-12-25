Известная актриса, звезда «Дизель шоу» Яна Глущенко попала в неловкую ситуацию прямо на сцене

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм «Дизель шоу» опубликовали анонс одной из миниатюр, которые будут показывать на Новый год. На фото Глущенко в красивом коротком платье решила станцевать прямо в картонной коробке. Красотка залезла внутрь коробки и подняла руку вверх. Судя по всему Яна изображала победный танец.

По другим фото стало понятно, что миниатюра посвящена посылкам, ведь несколько грузчиков принесли в квартиру эффектной блондинки большую коробку. Позже с Яной на сцене стоял еще один актер «Дизель шоу», который держал в руках смешную футболку, на которой была нарисована волосатая мужская грудь.

«Кто не грешил покупками на китайских сайтах...В новогоднем выпуске «Дизель Шоу» вместе посмеемся над товарами, которые пришли блондинке из Китая. Возможно, иногда лучше доплатить, чем получить кота в мешке. Но зато это очень смешно!», - подписали пост авторы аккаунта.

Стоит отметить, что миниатюры «Дизель шоу» часто касаются простых житейских ситуаций, которые случаются с людьми. Именно за это шоу так любят украинцы.

Напомним, что красотки из «Дизель Шоу» померились роскошью в пикантных платьях, кадры противостояния: «Заводная и веселая…».

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