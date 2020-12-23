Популярний актор і комік, зірка "Дизель шоу" Дмитро Танкович поділився новорічним салатом, який зможе приготувати кожен

Як пише Politeka.net, на офіційній сторінці «Дизель шоу» в Instagram запустили рубрику рецептів від акторів шоу.

дизель шоу

"Новий 2021 рік все ближче і ближче. А питання, чим накривати святковий стіл стає все актуальніше. У нашій рубриці новорічних рецептів від «дизелів» Дмитро Танкович поділився дуже смачним салатом. Зберігайте собі", - зазначили автори аккаунта.

Для приготування фірмового салату вам знадобиться:

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  • 1 ріпчаста цибуля,
  • 500 гр грибів,
  • півсклянки волоських горіхів,
  • невеликий корінь селери,
  • солона шинка або балик,
  • майонез,
  • часник,
  • кріп для прикраси.

Гриби необхідно обсмажити з цибулею. В цей час натираємо на дрібній тертці селеру, а шинку нарізаємо соломкою. Волоські горіхи і часник потрібно подрібнити. Всі інгредієнти перемішуємо і заправляємо майонезом. Прикрасити салат можна дрібно нарізаним кропом.

"Смачного!",- підсумували в Instagram "Дизель шоу".

Варто відзначити, що коміки активно ведуть свою сторінку в Instagram. Вони діляться цікавими фактами про акторів шоу, а також намагаються стати ближче до своїх глядачів.

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