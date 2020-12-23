Популярний актор і комік, зірка "Дизель шоу" Дмитро Танкович поділився новорічним салатом, який зможе приготувати кожен
Як пише Politeka.net, на офіційній сторінці «Дизель шоу» в Instagram запустили рубрику рецептів від акторів шоу.
"Новий 2021 рік все ближче і ближче. А питання, чим накривати святковий стіл стає все актуальніше. У нашій рубриці новорічних рецептів від «дизелів» Дмитро Танкович поділився дуже смачним салатом. Зберігайте собі", - зазначили автори аккаунта.
Для приготування фірмового салату вам знадобиться:
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- 1 ріпчаста цибуля,
- 500 гр грибів,
- півсклянки волоських горіхів,
- невеликий корінь селери,
- солона шинка або балик,
- майонез,
- часник,
- кріп для прикраси.
Гриби необхідно обсмажити з цибулею. В цей час натираємо на дрібній тертці селеру, а шинку нарізаємо соломкою. Волоські горіхи і часник потрібно подрібнити. Всі інгредієнти перемішуємо і заправляємо майонезом. Прикрасити салат можна дрібно нарізаним кропом.
"Смачного!",- підсумували в Instagram "Дизель шоу".
Варто відзначити, що коміки активно ведуть свою сторінку в Instagram. Вони діляться цікавими фактами про акторів шоу, а також намагаються стати ближче до своїх глядачів.
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