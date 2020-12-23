Популярный актер и комик, звезда "Дизель шоу" Дмитрий Танкович поделился новогодним салатом, который сможет приготовить каждый
Как пишет Politeka.net, на официальной странице «Дизель шоу» в Инстаграм запустили рубрику рецептов от актеров шоу.
«Новый 2021 год всё ближе и ближе. А вопрос, чем накрывать праздничный стол становится всё актуальнее. В нашей рубрике новогодних рецептов от «дизелей» Дмитрий Танкович поделился очень вкусным салатом. Сохраняйте себе», - отметили авторы аккаунта.
Для приготовления фирменного салата вам понадобится:
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- 1 репчатый лук,
- 500 гр грибов,
- полстакана грецких орехов,
- небольшой корень сельдерея,
- соленая ветчина или балык,
- майонез,
- чеснок,
- укроп для украшения.
Грибы необходимо обжарить с луком. В это время натираем на мелкой терке сельдерей, а ветчину нарезаем соломкой. Грецкие орехи и чеснок нужно измельчить. Все ингредиенты перемешиваем и заправляем майонезом. Украсить салат можно мелко нарезанным укропом.
«Приятного аппетита!», - подытожили в Инстаграм «Дизель шоу».
Стоит отметить, что комики активно ведут свою страничку в Инстаграм. Они делятся интересными фактами об актерах шоу, а также стараются стать ближе к своим зрителям.
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