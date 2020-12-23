Популярный актер и комик, звезда "Дизель шоу" Дмитрий Танкович поделился новогодним салатом, который сможет приготовить каждый

Как пишет Politeka.net, на официальной странице «Дизель шоу» в Инстаграм запустили рубрику рецептов от актеров шоу.

«Новый 2021 год всё ближе и ближе. А вопрос, чем накрывать праздничный стол становится всё актуальнее. В нашей рубрике новогодних рецептов от «дизелей» Дмитрий Танкович поделился очень вкусным салатом. Сохраняйте себе», - отметили авторы аккаунта.

Для приготовления фирменного салата вам понадобится:

1 репчатый лук,

500 гр грибов,

полстакана грецких орехов,

небольшой корень сельдерея,

соленая ветчина или балык,

майонез,

чеснок,

укроп для украшения.

Грибы необходимо обжарить с луком. В это время натираем на мелкой терке сельдерей, а ветчину нарезаем соломкой. Грецкие орехи и чеснок нужно измельчить. Все ингредиенты перемешиваем и заправляем майонезом. Украсить салат можно мелко нарезанным укропом.

«Приятного аппетита!», - подытожили в Инстаграм «Дизель шоу».

Стоит отметить, что комики активно ведут свою страничку в Инстаграм. Они делятся интересными фактами об актерах шоу, а также стараются стать ближе к своим зрителям.

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