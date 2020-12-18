Актриса "Дизель Шоу" Яна Глущенко захопила яскравим святковим образом
Як передає Politeka.net, знімок красуні показали на офіційній сторінці студії "Дизель Шоу" в «Instagram».
При цьому повідомили 10 фактів про Яну Глущенко і запропонували користувачем мережі вирахувати, що з цього неправда. Помилковим є тільки один пункт.
"Відшукайте самі", - йдеться в повідомленні.
Інформацію супроводили вельми пікантним фото Артистки в сукні з глибоким декольте, яке оголило навіть вельми пікантну родимку. Родзинку образу додають прозорі рукавички вище ліктя і яскраво рожева помада.
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І так в " Дизель шоу повідомили наступні факти про Яну Глущенко:
1. Яна Глущенко заміжня за українським продюсером.
2. У актриси є трирічний синочок Тамерлан.
3. Незважаючи на те, що Яна часто грає силіконових блондинок, у неї натуральний колір волосся.
4. У вільний час Яна Глущенко любить малювати картини за номерами.
5. Яна вірить в жіночу дружбу.
6. У актриси вдома живуть дві собаки і кіт.
7. Яна часто відпочиває з сім'єю на Закарпатті, так як там живе її кум.
8. Але актриса не катається лижах!
9. Одного разу Яну впізнали в храмі і попросили залишити автограф... на церковній записці!
10. Яна обожнює рожевий колір.
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